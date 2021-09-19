В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

За минувшие сутки иммунизировано 58 605 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"58 605 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 18 сентября 2021. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированы – 23 862 человека", – сказано в сообщении утром в воскресенье.

Отмечается, что в течение суток работало 433 мобильные бригады, 1 649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11 420 819 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.