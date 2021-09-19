Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе осуществили обстрел Майорска (Донецкая обл.), без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия майорских. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Противник открывал огонь из минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Подчеркивается, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.