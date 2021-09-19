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06:50 19.09.2021

Посол Ватикана призвал беларуские власти ускорить амнистию

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Посол Ватикана призвал беларуские власти ускорить амнистию

Апостольский Нунций в Беларуси, архиепископ Анте Йозич приветствовал решение властей освободить 13 заключенных и призвал ускорить этот процесс.

Как сообщает официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси, такое заявление посол Ватикана сделал во время торжеств в честь Белыничской иконы Божией Матери, которые проходили 17-18 сентября в Могилевской области.

"Я благодарен властям, которые решили объявить амнистию в День народного единства (начал отмечаться в республике с этого года 17 сентября - ИФ), освободив из мест заключения 13 человек. Этот процесс необходимо ускорить, чтобы позволить семьям воссоединиться и вернуться к работе и к своим святыням. Несомненно, это только пойдет на пользу процессу национального примирения в стране на общее благо", - сказал Йозич.

15 сентября стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осуждённых из числа участников акций протеста против результатов президентских выборов 2020 года.

Теги: #ватикан #амнистия #беларусь
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