Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

Сотрудники ГСЧС в г.Рожище (Волынская обл.) спасли лошадь, которая попала копытом в железнодорожную рельсу на переезде, сообщили в пресс-службе.

"В г.Рожище Волынской области чрезвычайники освободили коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

В информации уточняется, что спасатели с помощью гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли домашнее животное из ловушки.

"На время проведения аварийно-спасательных работ было остановлено движение электропоезда сообщением "Ковель-Луцк", – подчеркнули в ГСЧС.