Делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавил Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Создать делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, США)", – говорится в указе №546/2021-рп от 18 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно указу, главой делегации назначен Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его заместителем – постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Кроме того, назначены восемь других членов делегации.

Главе делегации разрешается привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Согласно документа, директивы делегации Украины на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН прилагаются тайно.