Зеркаль: Украина может сохранить транзит при "Северном потоке 2"
Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что при запуске проекта "Северный поток 2" Украина может сохранить объемы транзита газа, при условии совместного со странами ЕС и США противостояния монополии "Газпрома".
"Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ… Очень вероятно, что Путин примет - или уже принял - решение полностью прекратить транзит по украинской территории… нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему. Иначе, например, Мариуполь, имеет все шансы остаться без газа. Такая перестройка - сложная технологическая операция, "высший пилотаж" в сфере транспортировки газа. Хотя наши специалисты этому уже научились и хорошо знают, что делать…", – написала советник министра в своей колонке для издания "Европейская правда" в субботу.
Зеркаль уверена, что Украина обязана продолжать работу для продвижения в вопросе интеграции рынков.
"Не все потеряно, мы можем победить. Серьезность ситуации еще не означает, что в Украине нет пространства для маневра. Напротив, мы можем и должны воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуться в вопросе интеграции рынков", – написала она.
По ее мнению необходимо осуществить ряд мер направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействию российской газовой монополии.
Нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита. И не только обеспечить необходимый объем газа для прохождения отопительного сезона в наших подземных хранилищах… Условием достаточным для обеспечения безопасности Украины является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", – уверена Зеркаль.
"Мы должны объединить усилия со всеми международными партнерами и сфокусироваться на главном: доказать, что Россия, а в частности, "Газпром", продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам… И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может ли спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток - 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа. Если все российские газопроводы соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна", – сказано в тексте.
Зеркаль также подчеркнула, что главное это "вера в собственные достижения, соблюдение правил правительством и менеджерами государственных предприятий и профессионализм наших дипломатов. С этой формуле у нас все получится".