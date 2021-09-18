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17:20 18.09.2021

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

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Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении, сообщает Министерство обороны Украины.

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, жителей населенных пунктов Черниговской области призывают не препятствовать и не сообщать о маршрутах движения передислокации войск.

"Все мероприятия проходят в рамках учений", - сказано в сообщении.

Теги: #всу #минобороны #граница #оборона
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