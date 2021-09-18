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16:22 18.09.2021

На границе с Румынией пограничники выявили на запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана

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На границе с Румынией пограничники выявили на запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана

На запасном колесе под прицепом грузовика в пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время осмотра транспортного средства пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля обнаружили иностранца. Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет "пассажир".

Отмечается, что пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: #нелегал #госпогранслужба #афганец #граница #мигрант
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