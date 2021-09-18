Умер экс-президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

Причина смерти и другие подробности не приводятся. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году.

Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах. Он также известен тем, что вел переговоры с террористом Ильичом Рамиресом Санчесом по прозвищу Карлос Шакал, когда тот захватил заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году.

Бутефлика сложил полномочия президента Алжира в 2019 году. Он занимал пост главы государства с 1999 года.