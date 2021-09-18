События

14:07 18.09.2021

На предприятии в Кривом Роге погибли трое мужчин, полиция открыла уголовное производство

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На предприятии в Кривом Роге погибли трое мужчин, полиция открыла уголовное производство

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - сообщает Криворожское районное управление полиции в Facebook.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #трагедия #гибель #полиция #кривой_рог
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