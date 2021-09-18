События

13:56 18.09.2021

В Джелалабаде в результате взрывов погибли несколько человек

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В афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар) в субботу прогремела серия взрывов, трое человек погибли, минимум 20 ранены, сообщает Hindustan Times.

По данным издания, двое из погибших - члены движения "Талибан". Большинство раненых - мирные жители.

Ряд СМИ отмечает, что, вероятно, речь идет о теракте, направленном против талибов: взрывы произошли близ контролируемых ими полицейского участка и правительственного здания.

Сообщений о том, кто может стоять за терактом, пока не поступало.

Теги: #афганистан
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