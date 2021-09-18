Работы по исследованию места массового захоронения жертв политических репрессий будут продолжены - Труханов

В Одессе завершился первый этап работ по исследованию места массового захоронения жертв политических репрессий в районе 6-го километра Овидиопольской дороги, сообщила пресс-служба мэрии Одессы в субботу. По разным источникам, цифра захороненных в этом месте – одном из самых больших могильников репрессированных и расстрелянных людей, колеблется от 5 до 20 тысяч человек

Завершено исследование участка площадью 4,76 гектаров согласно документам, полученным раннее от Министерства культуры Украины. Всего было обнаружено 29 мест захоронений. Назвать точную цифру людей, захороненных в каждом из них – невозможно. Одесский городской голова Геннадий Труханов во время визита на объект подчеркнул, что на первом этапе работы были выполнены в полном объеме и они будут продолжены.

Следующий этап – получение необходимых документов на эксгумацию останков, их перезахоронение, а также – на проведение дальнейшего исследования участка, который находится на территории бывшей воинской части, сегодня это частная территория», — рассказал Геннадий Труханов

Работы на месте будут приостановлены до весны, а найденные места захоронения законсервированы согласно всем нормам и требованиям. По словам историка Татьяны Самойловой, перед консервацией была проведена геодезическая сьемка, благодаря чему будет точная схема с геодезическими привязками каждого из 29-ти объектов.

После того как это было сделано, все костные останки расстрелянных людей были оставлены там же в ямах, чтобы можно было их проанализировать при полной эксгумации. Ямы засыпались той же землей, которую сняли раннее. Также – обязательно установлены реперы. Дальше – большой этап исследования как вещевого материала, так и костных останков», — рассказала Татьяна Самойлова. Во время проведения первого этапа раскопок поисковики нашли также множество артефактов и личных вещей жертв террора: обувь репрессированных, личные вещи от расчесок до зубных щеток, пуговицы от верхней одежды и нижнего белья, монеты, датированные тридцатыми годами прошлого века. На одном из артефактов были найдены инициалы, сейчас специалисты работают с архивными материалами для определения личности бывшего владельца. Мы будем использовать любой шанс восстановить справедливость. Если спустя столько лет мы сможет предать земле останки зверски убитых людей и, возможно, даже найти родственников, мы обязательно будем это делать. Когда тоталитарный режим потерял чувство меры в достижении своих целей и уничтожал своих граждан – это должно быть уроком, из которого нужно сделать выводы. Замалчивать это недопустимо», - сказал Геннадий Труханов

После получения разрешения на эксгумацию специалисты начнут процедуру идентификации останков, чтобы в дальнейшем перезахоронить жертв сталинских репрессий.

В апреле началась архивно-поисковая работа для увековечивания памяти жертв политических репрессий. В Министерство культуры и информационной политики Украины были направлены документы для получения разрешения на проведение поисковых работ.

Члены исполкома поддержали проведение перезахоронения и на участке начались подготовительные работы.

Затем на 6-м километре началась работа по развертыванию поисково-исследовательского лагеря. На месте установили также стационарный пост "Муниципальной варты".

В августе специалисты представили первые результаты работы - на территории были с останками тел жертв политических репрессий.

Затем были найдены еще 23 расстрельные ямы с останками человеческих тел.