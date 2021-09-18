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12:58 18.09.2021

В Украине холодает

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В Украине холодает

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажный воздух: от холодного на западе до теплого в южной и восточной частях страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, Винницкой и Житомирской областях небольшие дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем 7-12°, в Закарпатье до 16°.

Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь; ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны 19-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 сентября самая высокая температура днем была 31,8° в 2015г., самая низкая ночью 0,4° тепла в 1894г..

В воскресенье, 20 сентября, небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью 5-10°, в юго-восточной части 9-14°; днем в западных и северных областях 7-12°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 сентября небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.

18 сентября в 8.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 18-21°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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