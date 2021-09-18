События

12:42 18.09.2021

В Украинской армии 222 человека болеют COVID-19

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В Украинской армии 222 человека болеют COVID-19

По состоянию на утро субботы в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 222 человека, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбук.

Всего за время пандемии выздоровели 25429 человек, летальных случаев 95.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 47 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, все заболевшие госпитализированы в учреждения здравоохранения.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 230213 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 8074 военных медиков. Повторно вакцинированы 200249 человек.

За минувшие сутки вакцинированы 103 человека (первая доза).

Теги: #армия #коронавирус
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