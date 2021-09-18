В РФ максимальные с августа более 20,3 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 329 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -20 тыс. 329 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 644 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С 15 сентября с РФ вновь отмечается ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией, данные субботы соотносятся со значениями 22 августа, когда в РФ было выявлено 20 тыс. 564 случая заражения COVID-19 за сутки, после этого планка выявлений в более 20 тыс. не преодолевалась. В тот период начался спад заболеваемости после июльского роста, вызванного распространением дельта-штамма.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 51, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, также отмечен рост числа заболевших: 2 тыс. 746 новых случаев COVID-19, это максимальное число выявлений с 8 августа.