В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020", к участию в которых были привлечены офицеры Национальной гвардии и представителей других государственных силовых ведомств и государств-членов НАТО.

Как сообщает Отдел информации и коммуникации Нацгвардии, заключительный этап проходивших в течение недели учений посетили представители руководства НАТО, послы 20 стран-партнеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины - начальник штаба генерал-лейтенант Владимир Кондратюк, представители других составляющих сил безопасности и обороны Украины, государственных и частных компаний.

Во время данной фазы участники, которые были разделены на синдикаты по разным сферам деятельности, представили планы преодоления кризисов и последствий гибридной агрессии в Черноморском регионе.