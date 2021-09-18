В Индии в день рождения премьера Моди вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

В Индии установили национальный рекорд по количеству сделанных за сутки прививок от коронавируса - вакцинировались 22 млн человек, сообщает в пятницу издание India Today.

Отмечается, что рекорд установлен в день рождения премьер-министра страны Нарендры Моди.

Предыдущий рекордный показатель по вакцинации за сутки был достигнут в Индии в августе, тогда сделали 14 млн прививок.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в пятницу указал, что такой показатель - "это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру".

В ответ Моди, которому в пятницу исполнился 71 год, написал в твиттере, что гордится этим рекордом.

Индийские власти развернули специальные центры вакцинации на стадионах, в торговых центрах, клиниках и других объектах. Они намерены к концу года вакцинировать 1,1 млрд человек.

В Индии за время пандемии выявили более 32 млн случаев заражения коронавирусом, 437 тыс. человек скончались.