События

09:56 18.09.2021

В Индии в день рождения премьера Моди вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

1 мин читать
В Индии в день рождения премьера Моди вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

В Индии установили национальный рекорд по количеству сделанных за сутки прививок от коронавируса - вакцинировались 22 млн человек, сообщает в пятницу издание India Today.

Отмечается, что рекорд установлен в день рождения премьер-министра страны Нарендры Моди.

Предыдущий рекордный показатель по вакцинации за сутки был достигнут в Индии в августе, тогда сделали 14 млн прививок.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в пятницу указал, что такой показатель - "это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру".

В ответ Моди, которому в пятницу исполнился 71 год, написал в твиттере, что гордится этим рекордом.

Индийские власти развернули специальные центры вакцинации на стадионах, в торговых центрах, клиниках и других объектах. Они намерены к концу года вакцинировать 1,1 млрд человек.

В Индии за время пандемии выявили более 32 млн случаев заражения коронавирусом, 437 тыс. человек скончались.

Теги: #вакцинация #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 17.09.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

Пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

15:19 17.09.2021
Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

12:52 17.09.2021
СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

10:33 17.09.2021
Представитель ВОЗ в Украине: Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 - обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины

Представитель ВОЗ в Украине: Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 - обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины

09:58 17.09.2021
Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения – представитель ВОЗ в Украине

Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения – представитель ВОЗ в Украине

09:49 17.09.2021
Представитель ВОЗ в Украине: Не все желающие вакцинироваться украинцы знают, где это можно сделать

Представитель ВОЗ в Украине: Не все желающие вакцинироваться украинцы знают, где это можно сделать

08:46 17.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

06:48 17.09.2021
Куба начинает вакцинацию против COVID-19 детей от двух лет

Куба начинает вакцинацию против COVID-19 детей от двух лет

18:26 16.09.2021
В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

14:56 16.09.2021
Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 6 234 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 763 человек, 79 умерло

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В РФ максимальные с августа более 20,3 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших

В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали министерство добродетели - СМИ

На Контрактовой площади на выходных перекроют ряд улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия -

Во Львовской и Черниговской областях из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт

В Украине за сутки зафиксировано 6 234 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 763 человек, 79 умерло

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

18 сентября: Какой сегодня праздник

В субботу из-за футбола могут ограничить работу трех станций метро в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА