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09:28 18.09.2021

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали министерство добродетели - СМИ

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В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали министерство добродетели - СМИ

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков, сообщает BBC.

Сообщается, что на здании министерства уже установили табличку с новым названием, она гласит: министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Такое ведомство уже существовало ранее во время правления "Талибана", именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в стране. Оно отвечало также за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, исламского закона. Любой, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию - порка, избиение, ампутация конечностей, публичные казни.

В социальных сетях распространяют видео, на которых женщины пришли к зданию нового ведомства. Они просят позволить им вернуться на работу.

Представители "Талибана" комментировать нововведение отказались.

Ранее министерство образования Афганистана сообщило, что занятия в средней школе возобновятся только для мальчиков.

В августе боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

В системе образования Афганистана классы с первого по шестой считаются начальными, в них обучаются дети с 7 до 13 лет. Классы с 6-го по 12-й считаются средними, их посещают подростки в возрасте от 13 до 19 лет.

Теги: #афганистан
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