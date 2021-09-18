События

08:20 18.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 6 234 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 763 человек, 79 умерло

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 6 234 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 763 человек, 79 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 234 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 763 человека, 79 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 719 человек; летальных случаев - 79; выздоровели – 1 763 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 344 398 человек, выздоровело 2 230 306 человек, летальных случаев - 54 829.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 18.09.2021
На Контрактовой площади на выходных перекроют ряд улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия -

На Контрактовой площади на выходных перекроют ряд улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия -

08:29 18.09.2021
Во Львовской и Черниговской областях из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт

Во Львовской и Черниговской областях из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт

07:52 18.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

07:30 18.09.2021
На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

07:00 18.09.2021
В субботу из-за футбола могут ограничить работу трех станций метро в Киеве

В субботу из-за футбола могут ограничить работу трех станций метро в Киеве

05:36 18.09.2021
На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

02:47 18.09.2021
Прокуратура будет добиваться ужесточения приговора экс-полицейским, которые забрали у вора и присвоили более 42 млн.грн

Прокуратура будет добиваться ужесточения приговора экс-полицейским, которые забрали у вора и присвоили более 42 млн.грн

01:22 18.09.2021
Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

01:04 18.09.2021
Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

23:43 17.09.2021
Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин и создали министерство добродетели - СМИ

18 сентября: Какой сегодня праздник

В Пентагоне признали ответственность за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

Швейцария будет требовать у невакцинированных при въезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Разумков рассказал о замене его охраны

Профильный комитет рекомендовал Раде принять ресурсный законопроект 5600 во 2-м чтении

В Украине состоится чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирная зимняя Гимназиада-2023

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Великобритания смягчает систему ограничений въезда из-за рубежа

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА