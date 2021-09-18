За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранены двое бойцов Объединенных сил. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения", - сообщили в пресс-центре на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что оба бойца находятся в военном госпитале в удовлетворительном состоянии здоровья.

Как отмечается, вблизи Песков противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы 120 калибра. В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Зайцево наемники открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - подчеркнули в штабе.