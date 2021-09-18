На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

На временно оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19, больницы заполнены на 100%, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года", - написала Денисова в Facebook.

По ее словам, в области ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев заболеваний. Большинство госпитализированных пациентов не были привиты от COVID-19.

Кроме того, местная власть использует российскую вакцину (Спутник V – ИФ), которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не одобрила и приостановила.

Денисова призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, а также способствовать максимальному обеспечению местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", - подытожила омбудсмен.