В субботу из-за футбола могут ограничить работу трех станций метро в Киеве

В субботу вечером возможно ограничение работы трех станций метро в Киеве из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Перед началом игры возможном ограничении (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Как сообщается, матч начнется в 19:30 субботы между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

В ведомстве считают необходимой эту меру для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.