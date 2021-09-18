На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

В Киеве в связи с празднованием 700-летия восстановления Киевской епархии Римо-Католической церкви ограничат движение транспорта на ул. Костельной, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"18 сентября с 09:00 до 17:00 на площади перед Кафедральным храмом святого Александра и аллеи на улице Костельной состоится празднование 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ. Проведение этого мероприятия поддержано распоряжением КГГА № 1969", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время проведения мероприятия ограничат движение транспорта на улице Костельной (от пересечения с улицей Трехсвятительской до улицы Костельной, 11).

Организатор проведения мероприятия - организация "Религиозная община прихода святого Александра Киевско-Житомирской епархии римско-католической Церкви в Шевченковском районе города Киева".