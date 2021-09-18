Прокуратура будет добиваться ужесточения приговора экс-полицейским, которые забрали у вора и присвоили более 42 млн.грн

При поддержки публичного обвинения Харьковской облпрокуратурой суд признал виновными экс-начальника сектора и бывшего старшего оперуполномоченного Днепровского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области в том, что они забрали у вора и присвоили более 42 млн.грн.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, оба подсудимых признаны виновными в превышении служебных полномочий, грабеже и разбое (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 УК Украина).

"Суд... назначил наказание в виде лишения свободы на 11 и 10 лет соответственно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением специальных званий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что приговор слишком мягкий, не соответствует степени тяжести преступления и намерена подать на него апелляцию.

Как сообщалось, в апреле 2016 года в отдел полиции в Днепропетровской области обратилась женщина с заявлением о совершении кражи. Потерпевшая сообщила о похищении крупной суммы денежных средств и ювелирных изделий, которые находились у нее на хранении и принадлежали другим людям. Женщина также заявила, что к краже причастен ее муж.

Полицейские, занимавшиеся розыском похищенного, незаконно проникли в дом одного из свидетелей, обыскали помещение и забрали мобильные телефоны. Позднее они установили местонахождение вора и задержали его, применив физическое насилие. Угрозами они заставили мужчину указать, где хранится похищенное имущество, затем отдали ему часть денег и отпустили, приказав покинуть территорию Днепропетровской области. Себе полицейские оставили более 42 млн грн.