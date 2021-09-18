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01:22 18.09.2021

Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

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Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов первого состава Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей, сообщила пресс-служба ВСП.

"ВРП выполнила требование Закона Украины о назначении членов первого состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в состав комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах.

Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке.

Стивен Маркмен - Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке.

Верланов Сергей Николаевич - судья Киевского апелляционного суда.

Мезенцев Евгений Игоревич - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда.

Мищенко Иван Сергеевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Соответствующий приказ подписал и.о. главы ВСП Виктор Грищук.

Теги: #судьи #вккс #украина #всп
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