Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов первого состава Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей, сообщила пресс-служба ВСП.
"ВРП выполнила требование Закона Украины о назначении членов первого состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.
В частности, в состав комиссии вошли:
Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах.
Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке.
Стивен Маркмен - Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке.
Верланов Сергей Николаевич - судья Киевского апелляционного суда.
Мезенцев Евгений Игоревич - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда.
Мищенко Иван Сергеевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Соответствующий приказ подписал и.о. главы ВСП Виктор Грищук.