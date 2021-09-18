Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

Система мониторинга в случае принятия народными депутатами закона будет иметь всю информацию об олигархах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов

"Она (система мониторинга олигархов - ИФ) в случае принятия депутатами (закона - ИФ) готова к работе. Она имеет высокий уровень защищенности. Она достаточно сложная и объединяет в себе всю информацию о всех этих людях, их состоянии, чем они занимались, откуда они все взяли. И тогда будет понятно, кто и откуда взялся", - сказал Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина24" в пятницу вечером.