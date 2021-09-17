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23:43 17.09.2021

Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

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Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

Украинский парламент на предстоящей пленарной неделе рассматривать законопроект о деолигархизации не будет, заявляет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям  Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Теги: #рада #деолигархизация #украина
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