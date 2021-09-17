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22:31 17.09.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде принять ресурсный законопроект 5600 во 2-м чтении

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять ресурсный законопроект 5600 во 2-м чтении

 

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении ресурсный законопроект 5600, к рассмотрению которого комитет приступил в понедельник, 13 сентября.

"После практически 25-ти часов заседаний налоговый комитет Рады проголосовал ко второму чтению №5600. За 22, воздержались четверо", - сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщила народный депутат Нина Южанина по итогам заседания комитета в пятницу, народные депутаты предложили поддержать увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, что должно обеспечить дополнительные 100 млн грн поступлений в бюджет.

"Пересмотрели ставки рентной платы на железную, марганцевую руду по шкале, которая была предусмотрена в законопроекте. Они такими же и останутся, минус расходы на логистику (доставку, перевозку, транспортировку). По факту уменьшили - потери бюджета составят более 2 млрд грн от сегодняшних доходов (планировалось +4 млрд грн). Так законопроект стал не деолигархичным, как анонсировалось. Что и требовалось доказать", - написала Южанина в Facebook.

По словам народного депутата, комитет также поддержал повышение ставки экологического налога за размещение отходов независимо от класса и уровня их опасности на 10%.

"Оставили норму о том, что подакцизный товар, относительно которого у субъектов розничной торговли выявлено нехватку по итогам инвентаризации, считается проданным и облагается налогом... Отказались от скандальной льготы по акцизу на налог на "зеленую" энергетику, что изначально было в законопроекте", - указала Южанина.

"Также во избежание проблем с расчетами проголосовали за уменьшение финансового результата до налогообложения у производителя на сумму неполученных расчетов от покупателя электроэнергии из возобновляемых источников. Эта норма будет действовать с 1 января 2022 до 1 января 2024-го", - добавила она.

Помимо этого, комитет предлагает поддержать поправку, которая исключает производителей мяса птицы из упрощенной системы налогообложения. "Для них, за исключения производителей курятины, будет предусмотрено льготы по уплате налога на прибыль на пять лет", - сказала парламентарий.

Теги: #налоги #украина #законотворчество
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