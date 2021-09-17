События

20:33 17.09.2021

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

1 мин читать
Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены встречи украинского президента в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.

 

Теги: #крым #донбасс #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 17.09.2021
Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

19:31 17.09.2021
Темп выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе снизился – Данилов

Темп выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе снизился – Данилов

11:15 17.09.2021
МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

10:46 17.09.2021
И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

08:40 17.09.2021
Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

04:46 17.09.2021
Армения подала в суд ООН на Азербайджан, обвинив Баку в расовой дискриминации армян

Армения подала в суд ООН на Азербайджан, обвинив Баку в расовой дискриминации армян

13:07 16.09.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

11:36 16.09.2021
Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

10:12 16.09.2021
На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

20:54 15.09.2021
В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека

В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

В Офисе президента ожидают назначения Советом судей членов Этического совета до начала октября - Ермак

Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

Зеленский в понедельник отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине состоится чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирная зимняя Гимназиада-2023

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Великобритания смягчает систему ограничений въезда из-за рубежа

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

Вашингтон готовится к митингу в поддержку арестованных после захвата Капитолия людей

КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА