Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены встречи украинского президента в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.