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20:33 17.09.2021

Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

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Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в пятницу, что, согласно докладу Рамочной конвенции ООН об изменении климата, мир находится на пути к катастрофическому потеплению - на 2,7 градуса по Цельсию.

"Мир находится на катастрофическом пути к потеплению на 2,7 градуса", - отметил он в своем заявлении.

Западные СМИ поясняют, что такой прогноз - удар по целям, установленным в Парижском соглашении по климату: в нем прогнозировалось, что к 2030 году средняя температура на Земле в случае, если страны примут ряд мер, повысится на 1,5 градуса по сравнению с показателями доиндустриального периода. Однако доклад ООН предполагает гораздо более существенное повышение температуры.

"Мы нарушаем данное шесть лет назад обещание достичь цели Парижского соглашения - ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Невозможность достигнуть этой цели приведет к огромным потерям жизней и средств к существованию", - говорится в заявлении Гутерриша по докладу об изменении климата.

Гутерриш отметил, что наука говорит о необходимости сократить вредные выбросы на 45% к 2030 году, чтобы достичь углеродной нейтральности к середине века. Однако доклад Рамочной конвенции ООН предполагает, что, если страны мира не изменят свою политику по защите климата, объем вредных выбросов увеличится на 16% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

По словам генсека, страны G20 ответственны за 80% таких выбросов в атмосферу, и поэтому именно от их действий зависит, будет ли выполнено обещание, данное в Париже.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры, по крайней мере, ниже 2°C.

Ранее в этом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы. Помимо прочего, в докладе отмечалось, что, если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то будет невозможно ограничить за ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры 1,5 °C или хотя бы 2°C.

Теги: #климат #опасения #оон
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