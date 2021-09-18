18 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 18 сентября, в Украине отмечают День фармацевтического работника и День изобретателя и рационализатора, в мире – День чистоты, День мониторинга качества воды, День донора костного мозга и День памяти погибших мотоциклистов, в Азербайджане — День национальной музыки, в Иране — День персидской литературы и поэзии, в Армении празднуют День астрономии, а в Чили - День памяти первого правительства 1810 года. По православному календарю сегодня день святых Елизаветы и Захария, а католическая церковь чтит память святого Иосифа Купертинского, покровителя лётчиков и космонавтов.

Каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года, отмечается Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day).

Первоначально его отмечали в четырёх европейских странах, где набирала активность деятельность Всемирной Ассоциации доноров костного мозга. Однако, важность проблем, решающихся благодаря наличию единого регистра доноров костного мозга, то есть базы данных доноров, готовых при необходимости и совпадении генотипа стать донорами для больного, нуждающегося в трансплантации, привела к тому, что акция по проведению Дня донора костного мозга получила международный охват и была поддержана в разных уголках Земли. Сегодня праздник отмечается более чем в 50 странах мира.

Ежегодно, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – "Акта о чистой воде", но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

18 сентября по народному календарю День Елизаветы и Захария. Этот день считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать никакой важной работы. Однако существовало верование, что на Елизавету и Захария сбываются любые гадания.

Сегодня принято молиться святым Захарию и Елизавете. Бездетные просят у них о рождении ребенка.

Приметы: Листья пожелтели раньше положенного срока, примета того, что осень будет ранней, а зима – суровой.

Если 18 сентября листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной.

Много ягод на рябине – по приметам, будет дождливая осень.

Именины: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

В этот день:

1640 — В Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась Православная церковь.

1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

1875 — создан Верховный суд Канады.

1918 — основан Одесский национальный политехнический университет.

1922 — в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.

1965 — Остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1996 — В Украине введено штриховое кодирование товаров.

2009 — В Японии изобретён стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.