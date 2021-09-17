Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

Президент США Джо Байден поручил своему спецпосланнику по климату Джону Керри провести переговоры по данной теме на министерском уровне с РФ, Китаем, ФРГ и Индией, сообщает в пятницу Белый дом.

"Президент Байден попросил специального посланника по климату Джона Керри немедленно организовать сессию на уровне министров с участием Китая, ФРГ, Индии и России", - говорится в сообщении администрации США по итогам проведенного Байденом в пятницу форума по энергетике и климату.