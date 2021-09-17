СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сеть сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они, так же попали у нас сегодня под санкции", – сказал Данилов на брифинге в пятницу.