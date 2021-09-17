События

19:38 17.09.2021

СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

1 мин читать
СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сеть сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они, так же попали у нас сегодня под санкции", – сказал Данилов на брифинге в пятницу.

Теги: #санкции #навальный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 17.09.2021
Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

19:03 14.09.2021
Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

13:03 14.09.2021
Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

14:43 12.09.2021
Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции - Лукашенко

Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции - Лукашенко

14:26 10.09.2021
ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

15:01 09.09.2021
Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

16:18 08.09.2021
Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

11:25 08.09.2021
Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

06:00 08.09.2021
Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

11:36 04.09.2021
Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента ожидают назначения Советом судей членов Этического совета до начала октября - Ермак

Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

Зеленский в понедельник отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН – пресс-секретарь

В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

И.о. директора ГБР Сухачев о "деле вагнеровцев": информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

Темп выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе снизился – Данилов

В Офисе президента ожидают назначения Советом судей членов Этического совета до начала октября - Ермак

Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

Пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

Зеленский в понедельник отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН – пресс-секретарь

В Минобороны уверены, что уже в октябре выплатят полностью долг по денежному довольствию военным

Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА