В Офисе президента ожидают назначения Советом судей членов Этического совета до начала октября - Ермак

В Офисе президента Украины ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета и начала работы конкурсной комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссией судей как можно быстрее.

"Больше всего мы ожидаем назначения Советом судей по своей квоте членов этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в формировании Высшего совета правосудия. Важно, чтобы это произошло как можно быстрее, крайне желательно - до начала октября. Тогда параллельно сможет происходить конкурсный отбор на вакантные должности и проверка действующих членов ВРУ", - сказал глава Офиса Андрей Ермак, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" прошедшую в четверг встречу, на которой обсуждались вопросы судебной реформы.

Во встрече приняли участие представители Верховной Рады, правительства Украины, руководители Национального агентства по противодействию коррупции, Верховного суда и Совета судей, послы стран "Большой семерки" и Европейского союза в Украине.

"Мы благодарны нашим международным партнерам и Совету судей за номинирование кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Надеемся, что конкурсная комиссия также заработает в ближайшее время", - сказал глава Офиса президента.

"Я хочу подчеркнуть, что на базе комиссии по правовой реформе при президенте Украины на постоянной основе будет работать платформа для имплементации изменений в законодательство, обсуждения и выработки необходимых решений, связанных с этим процессом. Президент Украины чрезвычайно заинтересован в максимальном ускорении судебной реформы, ведь эффективная судебная система - важнейший фактор для развития нашей страны", - отметил Ермак.