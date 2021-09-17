События

18:01 17.09.2021

В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

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В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти предпринимателя, застрелившегося в туалете ресторана "Чили".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 14:18.

"Предварительно установлено, что мужчина 1965 года, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрировано на покойного", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о владельце ресторана Олеге Привалове.

По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за то, что сделал.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производством по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #самоубийство #полиция #харьков
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