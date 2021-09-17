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17:10 17.09.2021

Талибы разрешили обучающимся и учителям мужского пола вернуться в школы

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Талибы разрешили обучающимся и учителям мужского пола вернуться в школы

Новое министерство образования Афганистана постановило, что обучающиеся и учителя мужского пола могут вернуться в школы с ближайшей субботы, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Министерство образования Афганистана сообщило на своей странице в Facebook, что все мальчики, обучающиеся с 6-го по 12-й классы, а также учителя-мужчины должны будут вернуться в школы с этой субботы, 18 сентября.

В сообщении ничего не говорится о перспективах дальнейшего обучения в школах девочек.

В августе боевики движения "Талибан" , захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

В системе образования Афганистана классы с первого по шестой считаются начальными, в них обучаются дети с 7 до 13 лет. Классы с 6-го по 12-й считаются средними, их посещают подростки в возрасте от 13 до 19 лет.

Теги: #афганистан #образование #талибы
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