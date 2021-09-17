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15:19 17.09.2021

Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

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Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

По состоянию на пятницу, 17 сентября, 535 учебных заведений Киевской области готовы продолжать работу после того, как регион переведут в "желтую" зону эпидемической опасности, при этом функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в пятницу, такая ситуация связана с тем, что большинство учебных заведений Киевщины не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

"Принято жесткое, но справедливое решение - в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром - они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", - заявил по этому поводу глава Киевской ОГА Василий Володин.

Уточняется, что, в частности, 306 школ региона уже имеют более 80% вакцинированных сотрудников в коллективе, при этом, в 41 школе прививки получили 100% работников. Всего же в регионе насчитывается 648 заведений общего среднего образования.

Самые высокие показатели вакцинации педагогов зафиксированы в Белоцерковском и Бориспольском районах. В 15 громадах все без исключения учреждения имеют процент вакцинации более 80.

Теги: #киевская_область #вакцинация #образование #школы
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