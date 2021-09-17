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13:21 17.09.2021

Президент поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником

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Президент поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 сентября, принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года", а также поздравил работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что пожарные, спасатели, саперы, пилоты спасательной авиации - это настоящие герои нашего времени, которые совершают подвиги в реальной жизни, а не в голливудском кино.

"У них (спасателей – ИФ), в отличие от некоторых, нет дублеров, они действительно лезут на 15-й этаж по-настоящему. И шрамы на лице и руках - это не грим. И болят они по-настоящему. И едкий дым, и ледяная вода, и ночь поисков в холодном лесу или горах - все это не кино, это по-настоящему. И собратьев они иногда, к сожалению, теряют - не из-за поворота сюжета, а по-настоящему. Здесь все по-настоящему. Потому что вы - настоящие. Настоящие герои. И каждый раз, когда мы говорим "Слава Украине! Героям слава!" - это и о вас всех тоже", - подчеркнул президент.

Он вручил спасателям государственные награды, а гражданам, которые проявили мужество и героизм при спасении людей, имущества, ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия, вручил премию "Герой-спасатель года".

Среди прочих, лауреатами премии в этом году стали предприниматель Ричард Горда, который с помощью спиннинга подтянул к берегу 11-летнего мальчика, которого на льдине унесло к середине реки, тракторист-машинист агрофирмы из города Гуляйполе Запорожской области Сергей Тимошенко, который спас двух детей один и пять лет во время пожара в доме, студентка Мариупольского профессионального лицея строительства Анна Столярук, которая спасла во время пожара в доме своих шестерых братьев и сестер до приезда пожарно-спасательных подразделений, а также ученица 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области Татьяна Тулайдан, которая во время наводнения спасла своего 7-летнего брата и трех соседских детей от высокого уровня воды, который в то время достигал одного метра.

Теги: #гсчс #спасатели #зеленский
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