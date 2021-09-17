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13:02 17.09.2021

МИД Украины: За ширмой шумных выпадов РФ скрывает уничтожение инфраструктуры мирного процесса

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МИД Украины: За ширмой шумных выпадов РФ скрывает уничтожение инфраструктуры мирного процесса

Российская Федерация продолжает маскировать за публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию - незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что ключи от мира в Украине лежат в Кремле.

"Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", - считает спикер.

Он добавил, что РФ уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки.

"Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно назрело. Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем с кем имеем дело. А поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию", - подчеркнул Николенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что те, "кто на Западе курирует Украину", должны пресекать "воинственную риторику Киева".

Теги: #рф #николенко #мид
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