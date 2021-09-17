СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

Служба безопасности Украины в городе Днепр ликвидировали ботоферму из 5 тыс. ботов, которая работала по заказу кураторов из РФ на дискредитацию украинской власти и срыв вакцинации в Украине.

"По замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу.

По материалам следствия, координатором и администратором ботофермы была жительница Днепра, которую российские заказчики обеспечили всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тыс.учетных записей в фейсбуке, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

Злоумышленница регулярно получала от заказчиков информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети, а также должна была создавать новые псевдо профили. Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.