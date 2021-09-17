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12:02 17.09.2021

И.о. директора ГБР Сухачев: президент мне ни разу еще не звонил

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И.о. директора ГБР Сухачев: президент мне ни разу еще не звонил

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский ни разу ему не звонил, хоть и установлена прямая связь.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, как часто он встречается с главой государства, и.о. директора ГБР сказал: "Последний раз видел президента достаточно давно – весной, еще во время совещания относительно массовых мероприятий возле Офиса президента".

Отвечая на вопрос, насколько независимо ГБР и звонит ли президент лично и.о. директора, Сухачев сказал: "У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил".

Что касается звонков от главы Офиса президента, то, как сказал и.о. директора ГБР, у него с ним нет прямой связи.

Теги: #гбр #зеленский #сухачев
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