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11:15 17.09.2021

МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

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МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Украины в пятницу.

В ведомстве отметили, что указанные действия РФ также грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, сторонами которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, ряду резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Хельсинкскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

"Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, указывается, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность.

"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - заявили в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимность сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций.

"Требуем от Российской Федерации прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также частей Донецкой и Луганской областей, положить конец незаконной деятельности на временно оккупированных ею территориях Украины и выполнить в полной мере соответствующие решения международных организаций и международных судебных инстанций", - подчеркнули в МИД Украины.

Теги: #крым #госдума #выборы #мид
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