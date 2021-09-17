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11:08 17.09.2021

В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

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В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

В Киеве в пятницу, 17 сентября, начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок в общественном транспорте города.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Константина Усова, инспекторы будут фиксировать соблюдение в транспорте температурного режима в салонах, наличия всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут постоянно включенные боди-камеры.

Уточняется, что нынешние инспекторы являются новым составом сотрудников Коммунальной службы перевозок. Предыдущий, по словам Усова, "уже в полном составе уволили".

Теги: #киев #кгга #транспорт
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