В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

В Киеве в пятницу, 17 сентября, начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок в общественном транспорте города.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Константина Усова, инспекторы будут фиксировать соблюдение в транспорте температурного режима в салонах, наличия всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут постоянно включенные боди-камеры.

Уточняется, что нынешние инспекторы являются новым составом сотрудников Коммунальной службы перевозок. Предыдущий, по словам Усова, "уже в полном составе уволили".