В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $50 млн, до $300 млн, говорится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, подготовленном комитетом по Вооруженным силам Сената США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что проект бюджета должен быть поддержан обеими палатами Конгресса США.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи по безопасности Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова в Facebook в пятницу.