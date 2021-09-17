События

11:02 17.09.2021

В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

1 мин читать
В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $50 млн, до $300 млн, говорится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, подготовленном комитетом по Вооруженным силам Сената США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что проект бюджета должен быть поддержан обеими палатами Конгресса США.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи по безопасности Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова в Facebook в пятницу.

Теги: #всу #сша #украина #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 17.09.2021
Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

05:50 17.09.2021
В Белом доме заверяют, что участившийся кашель Байдена - не повод для беспокойства

В Белом доме заверяют, что участившийся кашель Байдена - не повод для беспокойства

02:26 17.09.2021
США и РФ продолжают диалог по борьбе против киберпреступлений, быстрых решений проблемы нет - Белый дом

США и РФ продолжают диалог по борьбе против киберпреступлений, быстрых решений проблемы нет - Белый дом

01:15 17.09.2021
Блинкен после скандала с подлодками назвал Францию важным партнером США

Блинкен после скандала с подлодками назвал Францию важным партнером США

23:49 16.09.2021
Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона

Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона

20:34 16.09.2021
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

12:17 16.09.2021
В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

08:22 16.09.2021
Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

07:56 16.09.2021
Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

05:33 16.09.2021
США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

В Украине за сутки зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве начались проверки соблюдения условий пассажирских перевозок в общественном транспорте

И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября - Минцифры

В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

В Украине за сутки зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА