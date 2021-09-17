И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

В расследовании дела о переходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив приоритетными являются интересы Украины и украинского флота, подчеркивает и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

"Что касается "дела моряков", то оно сейчас на стадии досудебного расследования. Сейчас мы внимательно следим за процессом в Международном трибунале ООН по морскому праву против России. Он изучает важные аспекты, связанные с нарушением Россией международного законодательства в Керченском проливе и Азовском море", - рассказал Сухачев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В этом контексте и.о. директора ГБР отметил, что любое слово, даже опосредованно касающееся нарушений РФ международного законодательства в Керченском проливе и в Азовском море, имеет серьезный вес, поскольку информация может быть перекручена и использована против Украины.

"Поэтому все, что могу сказать сейчас – это то, что расследование продолжается. И именно интересы Украины и украинского флота являются приоритетом в этом деле", - акцентировал внимание Сухачев.

Отвечая на уточняющий вопрос о политической окраске этого дела, и.о. директора ГБР сказал: "Не надо политизировать это дело. Потому и ждем решения Международного трибунала ООН".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Все 24 военных моряка вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.