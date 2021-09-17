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10:38 17.09.2021

Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

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Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

Отказ Совета судей Украины назначить украинских судей для восстановления Высшего совета правосудия грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность провести настоящую реформу судебной системы. Международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины, Высшего совета правосудия, в соответствии с этим законом. Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине", - говорится в заявлении Прайса, опубликованном на сайте Госдепа США в четверг.

Он подчеркнул, что еще есть время спасти эти усилия, если Совет судей выдвинет свои кандидатуры.

"Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по выполнению закона и выдвинуть кандидатуры", - отметил Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину.

"Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции. Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит честность и справедливость. Украинский народ заслуживает не меньшего", - заявил Прайс.

Как сообщалось, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

Согласно абзацу 6 пункта 23-1 заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызвало беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

Зеленский 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, восстанавливающему работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента.

Основное предложение президента к законопроекту о возобновлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

В соответствии с законом ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Парламент также проголосовал за законопроект №5068. который вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Как следует из карточек законопроектов, президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (рег.№5068) и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (рег.№5069).

Законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации или документов или предоставлении заведомо неправдивой информации на запрос от имени ВСП.

10 сентября представительства международных организаций и дипломатические ведомства США, Германии, Великобритании и Канады в Украине сформировали списки экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.

16 сентября в Офисе президента прошла посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран "Большой семерки" и Европейского Союза, по итогам которой её участники приняли совместное заявление.

Теги: #реформа #суд #госдеп_сша
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