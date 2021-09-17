В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который больше года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

"Он (задержанный - ИФ) является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине. Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия. Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные телеграмм-каналы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.

"Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимались по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления", - подчеркивают в спецслужбе.

Там уточняют, что мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ.

"Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в СБУ.