ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

Государственная служба по ЧС сообщает о высокой пожарной опасности, угрозе повышения воды в реках и сильных дождях с грозами, которые ожидаются в Украине в пятницу, 17 сентября.

"17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, обнародованном на сайте ведомства.

В Службе также отмечают, что в западных областях в пятницу ожидаются грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

"17 - 19 сентября, в результате осадков, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м, на реках Закарпатья 0,3-1,5 м, на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока", - добавляют в ГСЧС.