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09:36 17.09.2021

И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

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И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, отмечает и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", - рассказал Сухачев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

"Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", - подчеркнул Сухачев.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это проверку всех обстоятельств, чтобы исключить умышленное убийство, и.о. директора ГБР сказал: "Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать".

При этом Сухачев добавил: "Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации".

Как сообщалось, судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы. По факту смерти судьи правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева. В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Офис Генерального прокурора Украины взял под контроль ход расследования смерти судьи.

Теги: #гбр #судья #смерть #сухачев
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