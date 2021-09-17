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08:46 17.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 122 906 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"122 906 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы – 50 705 человек ", – сказано в сообщении утром в пятницу.

Отмечается, что в течение суток работало 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки, 316 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11 229 655 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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